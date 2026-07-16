CBS: Трамп в обращении скажет о вмешательстве Китая в выборы в США

Американский президент Дональд Трамп в телеобращении к согражданам вечером 16 июля намерен выступить с утверждением о том, что Китай якобы вмешивался в ход выборов в США. Об этом сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, "выступление Трампа в четверг частично будет касаться утверждений, о которых ранее не сообщалось, относительно вмешательства Китая в американские выборы". По сведениям канала, американский лидер будет говорить о том, что китайская сторона якобы получила несанкционированный доступ к "информации об избирателях в США", а также о том, что "ЦРУ знало об этих действиях, но не предоставило данные об этом Трампу во время его первого срока на посту президента".

Трамп высоко оценил жест Ирана

В публикации не уточняется, какие именно выборы в США имеются в виду. Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017-2021 годах. Он проиграл демократу Джо Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя материал телеканала, отметила: "Как обычно, анонимные источники делают предположения о том, что президент Трамп скажет во время выступления в четверг вечером". Как она добавила, "в действительности, никто пока не знает, что скажет президент Трамп".

Портал Axios ранее сообщил, что Трамп в упомянутом обращении намерен затронуть тему конфликта между США и Ираном. Ранее американский лидер анонсировал в Truth Social выступление в четверг вечером (04:00 мск 17 июля) с телеобращением к согражданам, однако тему своей речи не уточнил. Телеканал MS Now сообщил, что выступление американского лидера, в частности, будет касаться иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году.