Аномальная жара заставила Францию экстренно вскрыть зимние запасы газа

Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В начале июля из французских подземных хранилищ пришлось выкачать более 200 млн кубометров газа из-за массового включения кондиционеров, передает РИА «Новости». Обычно запасы топлива формируются летом для зимнего отопительного сезона, однако сейчас почти половина закачиваемого объема сразу же расходуется.

За первые десять дней июля в хранилища поступило 367,9 млн кубометров газа, при этом обратно было отобрано 211,5 млн кубометров. Это максимальный десятидневный объем выкачки с момента окончания отопительного сезона весной. Темпы заполнения хранилищ оказались рекордно низкими: общий объем запасов увеличился лишь на 0,14%, тогда как годом ранее прирост составлял 0,29%.

«Сейчас на всю инфраструктуру Европы легла нагрузка сопоставимая с пиковыми зимними месяцами по потреблению ресурсов - это касается и газа. Причина: аномальная жара и рост нагрузки на весь ресурсоснабжающий комплекс за счет кондиционеров и вынужденный перевод всех охладительных системы на максимальные мощности», – пояснил финансовый советник Алексей Родин.

Независимый эксперт Леонид Хазанов добавил, что активный отбор топлива продолжится как минимум две недели из-за высоких температур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» спрогнозировал дефицит газа в европейских подземных хранилищах к началу отопительного сезона.

Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров перед зимой с 90 до 80 процентов.

Еще в мае Франция перешла к нетто-отбору топлива на фоне рекордно слабого пополнения запасов.