Бывший помощник Кучмы раскритиковал Зеленского за поездку в Париж

Украинский лидер Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в Париж после успешных российских ударов по военной инфраструктуре города, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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Он назвал ситуацию возмутительной.

«Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — раскритиковал главу государства Соскин.

Ранее российские военные поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск» под Одессой.