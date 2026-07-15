Мадьяр сделал неутешительный прогноз для партии Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал неутешительный прогноз для партии экс-премьера страны Виктора Орбана «Фидес» и ее парламентской фракции. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мадьяр предсказал полный распад бывшей государственной партии, отметив, что он уже идет и с достаточно быстрой скоростью.

«Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес"», — написал Мадьяр.

Кроме того, венгерский премьер напомнил о заявлении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто об уходе с поста депутата и начале работы в китайской компании.

Ранее же парламент Венгрии принял поправку к Конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока, которую внес Петер Мадьяр.