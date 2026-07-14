Британия присоединилась к кредиту ЕС для Украины на €90 млрд

ЕС и Британия подписали соглашение, предоставляющее оборонным компаниям Соединенного Королевства доступ к кредиту для Украины на €90 млрд, пишет портал Euractiv. В статье уточняется, что договоренность была достигнута накануне в кулуарах встречи участников "коалиции желающих". Благодаря соглашению Украина получит возможность закупать военную продукцию у более широкого круга производителей.

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Для этого ей больше не будет нужно отдельное разрешение на приобретение оборонной продукции у производителей Соединенного Королевства. Британский премьер Кир Стармер на этом фоне заявил, что Лондон усиливает поддержку Киева и посылает Москве четкий сигнал о единстве Европы перед лицом "российской агрессии". 13 июля в Париже состоялся саммит "коалиции желающих".

Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание "новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов".