Президент Сербии Александар Вучич предупредил о серьезных экономических потрясениях для всего европейского континента. В беседе с журналистами в Париже он обрисовал крайне мрачные перспективы ближайшего будущего.

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Сербский лидер отметил, что Старый Свет никогда еще не имел столь низких запасов газа. Ситуацию усугубляет хаос вокруг Ормузского пролива, где продолжается противостояние Ирана и США, а также затяжной конфликт на Украине.

По словам Вучича, эти события всё больше превращаются в прямую войну за контроль над энергоресурсами и путями их снабжения. Вучич признался, что не знает, как выбираться из этого клубка бесчисленных проблем.

Сейчас он находится во французской столице по приглашению Эмманюэля Макрона. Сербский президент принял участие в ужине с лидерами ЕС и НАТО в Елисейском дворце, а также посетит парад в честь Дня взятия Бастилии.