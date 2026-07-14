Президент Сербии заявил о рекордно низких запасах газа в ЕС
Президент Сербии Александар Вучич предупредил о серьезных экономических потрясениях для всего европейского континента. В беседе с журналистами в Париже он обрисовал крайне мрачные перспективы ближайшего будущего.
Сербский лидер отметил, что Старый Свет никогда еще не имел столь низких запасов газа. Ситуацию усугубляет хаос вокруг Ормузского пролива, где продолжается противостояние Ирана и США, а также затяжной конфликт на Украине.
По словам Вучича, эти события всё больше превращаются в прямую войну за контроль над энергоресурсами и путями их снабжения. Вучич признался, что не знает, как выбираться из этого клубка бесчисленных проблем.
Сейчас он находится во французской столице по приглашению Эмманюэля Макрона. Сербский президент принял участие в ужине с лидерами ЕС и НАТО в Елисейском дворце, а также посетит парад в честь Дня взятия Бастилии.