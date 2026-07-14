Эксперт оценил шансы на победу партии Вучича после его «рокировки»

Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что хочет уйти в отставку с поста главы государства и занять кресло премьер-министра может повлиять на его партию перед парламентскими выборами. Об этом в разговоре с «МК» рассказал политолог и кандидат политических наук Алексей Мамычев.

Эксперт подчёркивает, что Вучич уходит не как проигравший, а как политик, который хочет сохранить влияние и провести выборы в более выгодных условиях.

«Вучич не проиграл выборы и может сохранить свой политический капитал, правящая также не проиграла выборы партии и может значительно улучшить свою позицию», — утверждает политолог

Кроме того, как говорит собеседник издания, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич считает заявление попыткой выиграть время у оппозиции.

По мнению советника, после досрочных выборов Вучич сохранит влияние в партии и сможет связаться с выгодными условиями на досрочных выборах.

В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, по словам Мамычева, что цель — переход на пост премьера, чтобы остаться у власти после 2027 года. Напомним, что президентский срок в Сербии ограничен Конституцией: два срока по пять лет.