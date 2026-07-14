Трамп рассказал о своем отношении к Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что продолжает поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на то, что между ними есть разногласия по некоторым вопросам. Об этом президент США рассказал в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

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Хьюитт попросил Трампа прокомментировать сообщения о том, что Нетаньяху больше не пользуется его поддержкой. «Нет, совсем нет. Мы с ним очень хорошо ладим», — ответил на это президент. Он подчеркнул, что иногда открыто не соглашается с израильским премьер-министром, и в итоге оказывается прав.

Трамп добавил, что Нетаньяху — это премьер-министр военного времени, который хорошо справляется со своей работой. По мнению главы Белого дома, если бы он или Нетаньяху не занимали свои посты, Израиля бы уже не было из-за действий Ирана.

В том же интервью Трамп заявил, что США намерены ударить по ядерному объекту Ирана в Натанзе.