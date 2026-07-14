Трамп поддержит пакет санкций против России

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм*. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным телеканала, решение было принято спустя несколько дней после смерти Грэма и, как ожидается, облегчит продвижение инициативы в конгрессе.

Отмечается, что сенатор на протяжении нескольких лет работал над законопроектом.

Ранее портал Axios сообщал, что американский сенатор перед смертью пошутил, что не может умереть до принятия новых санкций против России.

Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. Телеканал NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа».

RT собрал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.