Президент США Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему подарил российский коллега Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

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Он рассказал, что глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший через неделю после поездки в Россию провел с Трампом встречу, на которой передал ему подаренную Путиным шайбу.

«Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — сказал продюсер.

Мао отметил, что встреча двух лидеров, по его мнению, может принести положительные результаты. Он также заявил об основаниях «для осторожного оптимизма», что Кук-младший и Трамп смогут поспособствовать «продвижению мирного процесса».

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.