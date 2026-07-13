Стало известно, кто займет место Грэма* в Конгрессе США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего в ночь на 12 июля сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов) его младшую сестру Дарлин Грэм Нордон, пишет обозреватель Райан Кинг в статье для New York Post.

Журналист напомнил, что Линдси* и Дарлин лишились родителей очень рано — будущему сенатор было «чуть за двадцать». Он стал законным опекуном сестры и, когда поступил на службу в ВВС, отправлял ей значительную часть зарплаты.

«Моя обязанность — назначить того, кто будет занимать место этого человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре с просьбой довести до конца его работу», — процитировал автор статьи Макмастера.

Обозреватель уточнил, что 11 августа в Южной Каролине пройдут внеочередные праймериз, чтобы найти нового кандидата от Республиканской партии. В дальнейшем, после того, как в январе 2027 года истечет срок Грэма*, он займет место в Конгрессе.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.