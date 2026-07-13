Министр обороны Украины пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского

Министр обороны Украины Михаил Федоров после получения поста попытался убрать ряд военачальников, в частности, хотел отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, пишет британский журнал Economist.

По данным журнала, причина разногласий между высокопоставленными военными кроется в чрезмерно консервативных взглядах Сырского.

«Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что Федоров критикует не только Сырского — он позволяет себе резкие высказывания и в адрес других генералов. Они тоже не церемонятся с главой ведомства, но не доводят дело до прямого конфликта.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что не понял смысл высказываний Федорова о «превращении Крыма в остров» с помощью беспилотников.