На Западе раскрыли детали увольнения посла Украины в США

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая ранее подала в отставку, фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионов гривен — около 55,8 тысячи долларов по текущему курсу. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Стефанишина подозревается в хищении этой суммы в министерстве юстиции, а также незаконном приобретении госсобственности. При этом, высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что антикоррупционные органы Украины «не совсем справедливы к ней».

Уточняется, что Стефанишина не задекларировала квартиру в Киеве, пока ее не обнаружили журналисты. Впрочем, ей пока официально не предъявили обвинений.

Ранее Стефанишина подала в отставку.