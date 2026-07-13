Стало известно о расколе в силовых структурах Украины

В Вооружённых силах Украины нарастает недовольство министром обороны Михаилом Фёдоровым, сообщает The Economist.

По данным издания, критики главы ведомства в армейской среде указывают на отсутствие у него военного опыта, что, по их мнению, мешает ему эффективно участвовать в планировании боевых операций.

Недовольство вызывают и его действия в первые месяцы работы: чрезмерная активность, жёсткий аудит оборонного ведомства и проверки подчинённых на детекторе лжи. Как отмечает Economist, в случае открытого конфликта с генералитетом министр рискует быстро потерять свою должность.

Ранее сообщалось, что Фёдоров пытался добиться увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но не смог получить поддержки главы киевского режима Владимира