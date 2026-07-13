В МИД Словакии заявили, что новые санкции ЕС против РФ не противоречат интересам страны

Готовящийся 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не содержит положений, противоречащих экономическим интересам Словакии. Об этом заявил журналистам государственный секретарь словацкого МИД Марек Эшток, комментируя итоги заседания Совета министров иностранных дел государств - членов сообщества.

"Дискуссия [о новом пакете рестрикций в отношении РФ] будет продолжаться. Она возобновится в предстоящую среду на уровне послов - постоянных представителей при ЕС. По поводу его содержания еще существуют какие-то вопросы, но, чтобы не вдаваться в детали, могу сказать от имени Словакии, что в этом пакете нет ничего, что было бы направлено против экономических интересов Словакии", - сказал дипломат.

По его словам, в готовящемся наборе ограничительных мер нет ничего, что создавало бы угрозу для словацких компаний, а также поставок энергоресурсов в республику.