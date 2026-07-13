Трамп поддержит законопроект Грэма* о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект, разработанный умершим сенатором Линдси Грэмом*, о санкциях против России. Об этом сообщил представитель Белого дома телеканалу CNN 13 июля.

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Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн также заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом* по этому вопросу, отметив, что «настроен оптимистично».

«Для этого потребуются действия как демократов, так и республиканцев здесь, в Сенате, но я надеюсь, что мы сможем добиться этого», — сказал он.

В случае принятия законопроекта и одобрения его Трампом, он сможет вводить пошлины 500% на импорт из стран, которые закупают российские нефть, уран и природный газ. При этом окончательное решение останется за президентом США.

Грэм умер вечером 11 июля, на следующий день после возвращения из Киева, где он посетил завод по производству беспилотников и рассказывал о своем законопроекте об «адских» санкциях против России. Причиной смерти 71-летнего сенатора стали проблемы с сердцем.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.