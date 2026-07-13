Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он выступит с обращением к нации 17 июля в 4:00 по мск. Тему своего обращения он не назвал. Формат обращения тоже не уточняются.

«В четверг вечером, в 21:00 по восточному времени (4:00 по мск — прим. ред.), президент Трамп выступит с обращением к нации. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что США планируют обрушить на Иран «очень жесткие удары».