Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине

Настал подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания так называемой «коалиции желающих». Его выступление транслировал YouTube-канал DRM News.

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«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Европа также открыта для переговоров. В то же время Мерц добавил, что европейские страны намерены и дальше «усиливать давление на Москву».

Ранее в Берлине заявили, что Фридрих Мерц является скорее канцлером Украины, а не Германии, судя по мерам поддержки Киеву.