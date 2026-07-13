Стало известно, когда США возобновят блокаду иранских портов

Военные Соединенных Штатов в среду, 15 июля, возобновят блокаду иранских портов, предупредил президент США Дональд Трамп. Об этом пишут в статье для Reuters обозреватели Тала Рамадан и Кэтрин Джексон.

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Журналисты отметили, что заявление прозвучало после нового обмена ракетными и беспилотными ударами между США и Ираном.

Глава государства уточнил, что Вашингтон намерен предпринять все меры к тому, чтобы обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив.

«Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Мы возобновляем блокаду Ирана», — подчеркнул Трамп.

Авторы статьи пояснили, что очередной виток эскалации на Ближнем Востоке привел к резкой реакции рынков — цены на нефть снова поднялись.

Ранее сообщалось, что США 28 февраля начали масштабную кампанию против Ирана, нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Исламской Республики.

В Вашингтоне уточнили, что акция направлена на решение ряда вопросов, прежде всего — ядерного и ракетного. Позже Трамп признал, что не исключает и установление контроля над иранской нефтью.

Тегеран, в свою очередь, ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и заблокировал Ормузский пролив.

В апреле США начали морскую блокаду Ормуза, направленную на то, чтобы заблокировать поставки нефти со стороны Ирана.

Позже стороны в ходе длительных переговоров пришли к соглашению, подписали рамочную сделку, договорились о свободном судоходстве через пролив. Вместе с тем, договоренности постоянно нарушались, США и Иран обменивались ударами.