Арагчи назвал Иран хозяином Ормузского пролива

Тегеран всегда осуществлял контроль над Ормузским проливом, продолжит управлять им и в будущем. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Иран всегда был хранителем Ормузского пролива и останется им навсегда", - написал он на своей странице в Х.

Арагчи также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над этой водной артерией и взимать пошлины за обеспечение безопасности в размере 20%.