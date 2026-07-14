США заставят страны Персидского залива платить за защиту

США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Я хочу возмещения расходов, потому что мы защищаем очень богатую часть мира», — указал он. Политик отметил, что Вашингтон сделал так, чтобы США возмещали расходы за защиту.

14 июня Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

Ранее представители стран Персидского залива опровергли слова президента Трампа о просьбах к нему отложить удары по Ирану.