Европейские страны приняли решение исключить из очередного пакета санкций против России важный пункт — запрет на импорт рыбы, рассказала на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. Фрагмент выступления опубликовала телекомпания APT в YouTube-канале.

В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт рыбной продукции, в том числе, трески и минтая.

Журналисты после прошедшей в понедельник, 13 июля, встречи министров иностранных дел стран ЕС попросили главу евродипломатии рассказать, будет ли пункт о рыбе включен в новый пакет или его все же исключат из перечня.

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — ответила Каллас.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что запрет на импорт российской рыбы со стороны Евросоюза, в том случае, если он будет введен, грозит серьезными последствиями для пищевой промышленности Германии.