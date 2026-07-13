Рубио заявил о желании Международного уголовного суда разжечь войну против США

Международный уголовный суд (МУС) стремится разжечь войну против США. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети X.

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Он отметил, что Международный уголовный суд стремится превратиться в «неподотчетный орган, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан». По его словам, тем самым эта структура создает фундаментальную угрозу суверенитету США.

Он также пригрозил, что Вашингтон даст МУС понять, что такое «американская решимость».

Ранее директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин заявил, что Международный уголовный суд нельзя исправить изнутри, и он должен быть распущен.

Как писала «Парламентская газета», в России запретили исполнение решений МУС и других международных судебных инстанций. Закон об этом был одобрен Советом Федерации 19 декабря 2025 года и опубликован президентом 29 декабря.