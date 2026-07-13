Премьер Чехии устроил публичный разнос президенту из-за саммита НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично осудил действия президента страны Петра Павла во время недавнего саммита НАТО в турецкой столице. Глава правительства назвал появление своего политического оппонента на мероприятии унизительным для республики и заявил, что коллеги из других делегаций спрашивали его, зачем там находится президент.

Разногласия начались ещё до официальной части: оба руководителя добирались до Анкары разными бортами – делегация Бабиша прибыла на правительственном лайнере, а Павел прилетел примерно на час позже. Затем президент присутствовал на неформальном ужине, куда его пригласил хозяин саммита Реджеп Тайип Эрдоган, а на заседании глав делегаций он занял место, предназначенное для министра иностранных дел Петра Мацинки. Глава МИД вынужден был уступить ему кресло, чтобы избежать публичного скандала.

Бабиш особо подчеркнул, что именно этот эпизод стал самым неприятным моментом всей встречи. По его словам, если бы Мацинка не проявил гибкость, Павел оказался бы в самом конце зала, что выглядело бы ещё более нелепо.

Конфликт между двумя ветвями власти зреет давно. Ранее премьер уже отклонил инициативу президента возобновить консультации по внешнеполитическим вопросам, мотивируя это расхождением во взглядах и нехваткой времени. В ответ Павел пригрозил, что при отсутствии координации будет действовать самостоятельно. Бабиш также считает, что его оппонент уже начал подготовку к президентским выборам 2028 года, но оценивает политические способности Павла невысоко, называя его неспособным к саморефлексии и подверженным чужому влиянию.