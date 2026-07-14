Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе

Евросоюз исключил рыбу из 21-го пакета антироссийских санкций, поскольку она имеет стратегическое значение. Об этом в понедельник, 13 июля, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале APT News.

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— Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы, — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

По ее словам, рыбную продукцию пришлось исключить из санкционного списка из-за позиции ряда государств — членов объединения. Каллас отметила, что первоначальные предложения всегда лучше делать максимально жесткими, понимая, что в ходе переговоров часть элементов будет исключена.

Ранее глава дипломатии ЕС признала, что страны не смогли достичь соглашения по новому пакету санкций.

13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций в отношении России к встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Она добавила, что министры рассчитывают включить в санкционный список около 250 человек.