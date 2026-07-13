США готовятся восстановить морскую блокаду Ирана

Центральное командование ВС США готовится восстановить морскую блокаду Ирана с 23:00 (по Москве) 14 июля. Об этом говорится в сообщении в официальном профиле военного ведомства в соцсети "Х" (заблокирована в РФ).

"По указанию главнокомандующего Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) возобновит блокаду морских путей, ведущих в иранские порты и из них", - заявили военные.

В Центральном командовании напомнили, что в первый период блокады с 13 апреля по 18 июня "обездвижили" в Ормузском проливе 9 судов, а также развернули более 140.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем профиле в соцсети Truth Social заявил, что США возвращаются к введению режима морской блокады иранских портов на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что он остается закрытым "до окончания американского вмешательства в регионе".

США в ночь на понедельник нанесли удары по иранским объектам, в том числе, по информации Центрального командования ВС США, при помощи безэкипажных катеров. Это является первым случаем применения подобного вида беспилотников американскими войсками. Взрывы были слышны в порту Бендер-Аббас, а также на острове Кешм.

В ответ на это КСИР ударил по военным объектам США в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Омане. В последнем случае утверждается о поражении мощного радара.

После обмена ударами президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о том, что США "оставят пролив себе" и будут взимать плату с проходящих судов.

"С этого момента Соединенные Штаты Америки будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива", но, как и подобает Хранителю, будут получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех перевезенных грузов за любые расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этом крайне нестабильном регионе мира", - приводит его слова газета The Guardian.

При этом Трамп добавил, что сбором пошлин будет заниматься Международная морская организация (ИМО). В понедельник вечером пресс-служба этого учреждения ООН опубликовала заявление о том, что проход через Ормузский пролив "должен оставаться бесплатным в соответствии с международным правом".

Трамп также заявил, что возобновляет морскую блокаду иранских портов. Ранее США уже осуществляли ее с апреля по июнь, когда был подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Однако этот документ, каким бы ничего не обязывающим он ни был, по словам официального представителя МИД Ирана Исмаил Багаи, "находится в глубоком кризисе".

"Тот, кто обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив, должен получать вознаграждение за эту услугу. Иран всегда был Хранителем пролива и останется им навсегда. 20% - это, конечно, слишком много. Мы будем более справедливы", - ответил на это глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

На фоне этих новостей вновь поползла вверх цена на нефть. По состоянию на вечер 13 июля стоимость барреля Brent превысила 83 доллара.