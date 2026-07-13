В дом умершего американского сенатора Линдси Грэма (*внесен в список террористов и экстремистов в России) вызвала врачей неизвестная женщина из Балтимора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По информации издания, скорая выехала в дом сенатора на вызов от неизвестной женщины. Она рассказала, что человеку стало плохо, после чего назвала адрес сенатора в Вашингтоне. При этом, неизвестная также добавила, что пострадавший жаловался на боль в области груди.

Кроме того, женщина сказала врачам, что дверь в дом открыта. Достоверность этих слов находится под сомнением — врачам пришлось воспользоваться помощью полиции, чтобы попасть внутрь.

«Согласно записям, экстренный вызов поступил от неназванной женщины из Балтимора. Она проинформировала медиков о том, что дверь дома открыта, однако спасатели сообщили, что им требовалась помощь полиции, чтобы попасть внутрь», — пишет источник.

Напомним, что 12 июля офис Грэма* заявил о смерти сенатора в возрасте 71 года.

*внесен в список террористов и экстремистов в России