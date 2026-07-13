Сенатор Линдси Грэм* (занесен в список террористов в РФ), скончавшийся от сердечного приступа в ночь на воскресенье, 12 июля, до сих пор числится живым и действующим законодателем в базе Конгресса США, пишет РИА Новости.

© Офис президента Украины

Журналисты отметили, что за несколько часов до смерти Грэм* позвонил президенту США Дональду Трампу, рассказал, что очень устал во время поездки в Киев.

Сенатор подчеркнул в беседе, что «не может умереть, так как пока не добился введения предельно жестких санкций в отношении России и ее партнеров».

После смерти сенатора в американской, израильской, иранской, российской прессе появилось большое количество публикаций о его политической деятельности.

В США пришли в ужас от оставленного сенатором Грэмом* наследия

Вместе с тем, в ряде американских ведомств скандальный политик до сих пор числится в списках живых.

Так, пресс-служба американского Конгресса не посчитала нужным внести изменения в его профиль или вообще удалить его. На сайте до сих пор указано, что Грэм* числится среди законодателей «с 1995 года по настоящее время».

Ранее сообщалось, что пользователи популярных нейросетей жалуются на то, что ChatGPT, DeepSeek и другие ИИ категорически не жалуют признавать Грэма* умершим.

По их словам, нейросети настоятельно советуют проверять источники, не желают писать о политике в прошедшем времени, призывают не верить фейковым СМИ и твердо утверждают: сенатор живее всех живых, здоров и законопроекты пишет.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ