Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Омурзском проливе

Президент США Дональд Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе.

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«Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она лишь препятствует тому, чтобы суда Ирана или его клиенты входили в пролив или выходили из него», — сообщил он в Truth Social.

Политик пояснил, что при этом все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом.

Ранее Трамп отмечал, что США, вероятно, будут управлять Ормузским проливом.

До этого США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.