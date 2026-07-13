Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Омурзском проливе

Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе.
«Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она лишь препятствует тому, чтобы суда Ирана или его клиенты входили в пролив или выходили из него», — сообщил он в Truth Social.
Политик пояснил, что при этом все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом.
Ранее Трамп отмечал, что США, вероятно, будут управлять Ормузским проливом.
До этого США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.