Пока вы не уснули: призыв Макрона к армии и заявление Ирана о покушении на Трампа

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Макрон призвал вооруженные силы Франции готовиться к грядущим войнам

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед французскими вооруженными силами призвал подготовиться к «грядущим войнам».

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Иран сделал заявление о возможном покушении на Трампа

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Вашингтон и Тегеран в ходе контактов не касались заявлений президента США Дональда Трампа о возможном покушении на него. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости.

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Трамп пообещал нанести Ирану «очень жесткие удары»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обрушить на Иран очень жесткие удары. Об этом он сообщил в беседе с Fox News.

Президент подчеркнул, что страна собирается придерживаться своего курса. Он пригрозил мощными ударами.

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NBC News: возможной причиной смерти Грэма** мог стать разрыв аорты

В офисе сенатора Линдси Грэма (**внесён в перечень террористов и экстремистов) заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты. Об этом сообщает NBC News.

По предварительным данным, Грэм мог скончаться из-за «расслоения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания». Другой причиной мог стать разрыв аорты из-за затвердевания артерий.

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Борис Надеждин*** сообщил о своем задержании в Подмосковье

Экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (***признан в РФ иностранным агентом) задержала полиция, его везут в отдел МВД подмосковного города Долгопрудный. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

В минувшую пятницу министерство юстиции внесло Надеждина в реестр иноагентов. В качестве основания было указано, что политик участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о властях и избирательной системе, а также призывал участвовать в несогласованных публичных акциях.

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Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России идут вперед в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Заявление об этом глава государства сделал во время выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

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Трамп: США контролируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив. Об этом он сказал в прямом эфире телекомпании Fox News.

В Иране назвали неожиданную причину атаки на суда в Ормузе

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Физики выдвинули новую гипотезу зарождения жизни на Земле

© NASA

Ученые из Юго-Западного исследовательского института пришли к выводу, что падения крупных астероидов на раннюю Землю могли создать идеальные условия для зарождения жизни. Согласно результатам моделирования, удары раскалывали земную кору, формируя масштабные гидротермальные системы, в которых могли возникнуть первые органические молекулы. Результаты исследования опубликованы в AGU Advances.

Гидротермальные системы представляют собой сети трещин, по которым циркулирует горячая вода, насыщенная минералами. Многие ученые считают такие среды наиболее вероятным местом возникновения первых форм жизни около четырех млрд лет назад.

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Лукашенко нашел способ согреть Белоруссию без газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилёвской области поставил задачу по постепенному, но настойчивому переходу системы отопления на древесные пеллеты, оставив природный газ и другие энергоносители лишь в качестве резервных источников. Об этом сообщает местное издание БелТА.

Поводом для такого заявления стало посещение котельной агросервиса, работающей на древесных гранулах. Убедившись в эффективности этой технологии, глава государства подчеркнул, что Белоруссия располагает достаточными запасами местного сырья и производственными мощностями.

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Центробанк призвали избежать «лобовой реакции» на ситуацию с топливом

Российский бизнес рассчитывает, что Центробанк (ЦБ) РФ не станет реагировать на положение дел на топливном рынке повышением ключевой ставки.

Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

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