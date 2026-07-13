Конфликт Каллас и фон дер Ляйен вступил в новую фазу

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт из-за сфер влияния с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Euractiv.

По информации издания, конфликт обострился на фоне обсуждения торговых санкций против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Утверждается, что фон дер Ляйен и Каллас борются за контроль над внешней политикой блока.

«Такие страны, как Франция , Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды, выступают за общеевропейский запрет на торговлю с незаконными поселениями, утверждая, что это необходимо для приведения блока в соответствие с международным правом. Каллас, находящаяся под давлением 11 министров иностранных дел, в свою очередь, оказывала давление на своих коллег в Еврокомиссии и в начале этого года обвинила их в препятствовании работе над юридическим обзором, который она запросила в апреле», — сообщает источник.

Издание также сообщает, что Еврокомиссия выслала членам Евросоюза рекомендации по вопросу израильских поселенцев, но при этом в самой структуре «находятся далеко не в восторге» от подобного шага. По мнению авторов издания, об этом говорит предложение Еврокомиссии ввести не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.