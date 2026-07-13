Сербии не стоит торопиться со вступление в Евросоюз, который и сам не хочет видеть страну в своем составе. Об этом в интервью сербскому изданию «Политика» заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его мнению, Белград проводит правильную внешнюю политику, которая позволяет поддерживать связи с ЕС, Россией и Китаем, не вставая на чью-либо сторону.

«Я бы не стал торопить вступление Сербии в Европейский союз, особенно с учетом того, что сам ЕС не проявляет особого рвения принять ее в свои ряды», — заявил экономист.

Профессор надеется, что Сербия вместе со Словакией и, возможно, Чехией, а также другими странами, разделяющими схожие взгляды, помогут развернуть Европу от волны русофобии и вернуть ее к концепции инклюзивной европейской безопасности, опирающейся на Хельсинкский заключительный акт и реформированную ОБСЕ.