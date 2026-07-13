Трамп пообещал нанести Ирану «очень жесткие удары»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обрушить на Иран очень жесткие удары. Об этом он сообщил в беседе с Fox News.

Президент подчеркнул, что страна собирается придерживаться своего курса. Он пригрозил мощными ударами.

«Мы будем бить по ним (по Ирану — ред.) очень жестко», — отметил Трамп.

США и Иран вновь нанесли удары друг по другу минувшей ночью. Американские ВВС нанесли удары по 13 иранским городам, среди которых порт Бендер-Аббас, Кешм, Ахваз и Керманшах.

В Пентагоне сообщили, что приказ отдал президент, целями стали средства ПВО, радары и катера иранского флота. Иран в ответ нанес удар по американской базе в Иордании и обстрелял другие объекты, а также впервые с апреля атаковал инфраструктуру в арабских государствах. Это уже четвертая волна атак США за последние семь дней.