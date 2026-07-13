В России объяснили, что стоит за грядущей сменой правительства Украины

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Рамблером объяснил логику масштабных кадровых изменений в Киеве. По его мнению, грядущая отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и обновление кабинета министров являются четким сигналом начала подготовки команды Владимира Зеленского к избирательному процессу.

Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с главой правительства необходимость перестановок для «обновления» кабмина и предложил Юлии Свириденко, занимающей этот пост с 17 июля 2025 года, возглавить «новое значимое направление».

Комментируя мотивы такого решения, Мезюхо высказал мнение, что отставка правительства фактически дает старт предвыборной гонке на Украине, формат которой Зеленский попытается максимально подстроить под себя.

Я думаю, отставка правительства говорит о подготовке команды Зеленского к выборам президента Украины. Фактически предвыборная гонка уже стартовала, и, вероятнее всего, именно для этого и предпринимаются кадровые решения со стороны главы киевского режима. Вообще на этот вопрос надо смотреть шире. Зеленский начал публично встречаться с политиками, которые ранее занимали жесткую критическую позицию в отношении него и партии "Слуга народа". Так, недавно он опубликовал фото со встречи с экс-депутатом Олегом Ляшко. Всё это свидетельствует о том, что сейчас Зеленский пытается заключать политические коалиции с разными активными игроками и готовит систему управления к молниеносной избирательной кампании. Только в условиях быстрых выборов он еще может рассчитывать на победу, тогда как в условиях открытой конкуренции и соблюдения всех демократических процедур его амбиции нереализуемы. Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Говоря о последствиях кадровых перестановок внутри Украины, политолог спрогнозировал скорое обострение внутриполитической борьбы и выход местной оппозиции из тени.

«Смена правительства однозначно оживит украинскую политическую жизнь. Те политические деятели, которые ранее воздерживались от агрессивной критики в отношении Зеленского, теперь могут резко поменять свою позицию и фактически уже открыто вступить в предвыборную гонку. При этом изменения в структуре кабмина, тема выборов и специальная военная операция очень тесно связаны между собой. По большому счету, сегодня киевский режим, атакуя мирные регионы Российской Федерации, пытается создать наиболее выгодные для себя условия для будущих переговоров. К ним, видимо, одновременно готовятся и выборы, чтобы придать Зеленскому некую легитимность. А под выборы необходимы деньги от европейцев. Чтобы взять денежные средства у Европы, Киеву и требуется продемонстрировать западным спонсорам хоть какое-то движение и обновление».

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