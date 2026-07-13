В офисе Зеленского смирились с одним фактом о выборах на Украине

В Администрации президента Украины приняли решение, что в осенний период выборы проводиться не будут.

Вместо этого, как сообщает «Украинская правда», государству предстоит готовиться к, вероятно, самому суровому зимнему сезону за всю историю.

На Банковой полагают, что Россия приложит все усилия, чтобы нанести максимальный урон украинской энергетической отрасли, сектору добычи газа и топливной инфраструктуре.

Украинские СМИ в феврале распространили информацию о том, что выборы президента страны могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, при этом их проведение допускается даже на фоне военного положения.

Ссылаясь на источники в Верховной Раде, издание сообщает, что депутаты уже начали активную подготовку к голосованию, которое потенциально может пройти уже в текущем году или в период активных боевых действий.

Руководители политических партий проинформировали свои региональные структуры о запланированных сроках: президентские выборы — осенью 2026-го, парламентские — весной 2027-го. Подчеркивается, что голосование возможно не только после завершения конфликта, но и непосредственно во время него, без отмены действия военного положения.