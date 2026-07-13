Иран выпустил список из 13 целей: кто в нём кроме Трампа и Нетаньяху

Иранское издание Hamshahri, принадлежащее муниципалитету Тегерана, опубликовало перечень из 13 политических и военных деятелей США, Израиля и Европы. В материале, который сопровождается заголовком «Месть неизбежна», эти люди названы ответственными за гибель верховного лидера Али Хаменеи и эскалацию конфликта, начавшегося 28 февраля.

В списке фигурируют президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямиан Нетаньяху, а также госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, командующий CENTCOM Брэд Купер и посол США в Израиле Майк Хакаби. Со стороны Израиля в перечень вошли министр обороны Исраэль Кац, глава МИД Гидеон Саар и начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир. Европу представляют премьеры Италии, Великобритании, президент Франции и канцлер Германии.

Публикация вышла в тот же день, когда сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи выступил с обращением по государственному ТВ. Он пообещал отомстить за убитых в ходе недавнего конфликта, назвав возмездие «требованием нации» и заявив, что оно неизбежно. К статье прилагалось изображение, сгенерированное нейросетью: Трамп и Нетаньяху в тюремных робах с прицелом на лбу.

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Официального подтверждения того, что эти 13 персон являются санкционированными объектами для ударов со стороны иранских властей, пока нет. В самой газете подчёркивается, что список носит символический характер и отражает позицию редакции, а не официальный приказ.