Европейские лидеры обсуждали возможный конфликт с США из-за Гренландии

Европейские чиновники вели частные консультации о том, при каких условиях их союзнические обязательства по НАТО могли бы вынудить их вступить в противостояние с Соединенными Штатами из-за претензий Вашингтона на Гренландию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит слова источников в европейских столицах.

Гренландия является автономной частью Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона. Датские власти и руководство Гренландии предупреждали США о недопустимости силовых действий и призывали уважать территориальную целостность.

По данным агентства, ни одно из заявлений американского президента не вызывало у европейских союзников столь серьезной обеспокоенности, как его слова о возможном применении военной силы для аннексии острова. Впоследствии Трамп отказался от этой идеи, однако сам факт обсуждения, по оценке Bloomberg, подорвал доверие к Вашингтону.

Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что в январе Копенгаген под видом учений «Арктическая стойкость» проводил подготовку к возможному конфликту с США. В рамках мер военнослужащие, перебрасываемые на остров, имели при себе взрывчатку и медицинские средства для ведения боевых действий.

Также сообщалось, что Дания в начале 2025 года обращалась за политической поддержкой к Франции, Германии и скандинавским странам в ходе секретных переговоров. По данным источников, Копенгаген мог рассчитывать на отправку нескольких сотен французских военных в случае эскалации.