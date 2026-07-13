В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера

В Верховную раду Украины поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьера, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook*.

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«В Верховную раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время», — написал он.

12 июля Владимир Зеленский сообщил, что намерен сменить правительство Украины и отправить премьера Юлию Свириденко в отставку.

Он также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов Украины.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что премьером Украины с наибольшей вероятностью станет глава компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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