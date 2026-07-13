В Армении уволили поспорившую с Пашиняном в Ереване

Женщина, поспорившая с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе предвыборной кампании парламентских выборов, уволена с работы под предлогом сокращения вакансии.

Об этом сообщила дочь женщины, адвокат Татевик Согоян.

"Вы все спрашивали, что случилось с работой моей матери после "теплой" встречи с Пашиняном. После 21 года безупречной работы в Ереванской поликлинике было решено уволить мою мать по причине сокращения штата. Иными словами, отныне в поликлинике будет отделение женской консультации, но не будет заведующего отделением", - сообщила адвокат на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

С ее слов, сокращение штата мэрия Еревана обосновала отсутствием финансов.

"Конечно, официальное объяснение всему этому - что у нас нет денег - становится еще более нелепым, если сравнить его с миллиардами драм, потраченными муниципалитетом на праздники", - отметила Согоян.

18 мая в одном из районов Еревана кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог одной из столичных поликлиник Арпине Согоян вступила в спор с Пашиняном. Она обвинила премьера в том, что он украл у нее "родину, брата и радость", разрушил армянскую государственность и растоптал армянское достоинство. Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать, но очень скоро не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Обрушившись попутно с критикой на своих политических оппонентов, включая экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также бизнесменов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, он обвинил их в трусости и дезертирстве, пообещав "всех нагнуть и размазать". После инцидента сама женщина рассказала журналистам, что она сестра высокопоставленного офицера Гранта Папикяна, пропавшего без вести осенью 2020 года во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

В тот же день стало известно, что мэрия Еревана распорядилась уволить Согоян, однако тогда это не было сделано из-за поднявшегося в обществе недовольства в связи с инцидентом.