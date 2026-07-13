Посольство Ирана в ЮАР отреагировало на смерть американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выразив благодарность унесшей его жизнь болезни. Об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети X.

«Мы выражаем нашу признательность за внезапную болезнь», — сказано в сообщении, к которому прикреплена фотография сенатора.

В смерти сенатора Грэма* нашли несостыковки

В дипмиссии также призвали «болезнь» привлечь к ответственности «других военных преступников».

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.