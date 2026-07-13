Табличка с надписью «Саммит «коалиции желающих» упала, когда прибыл Зеленский

Табличка с надписью «Саммит «коалиции желающих», установленная на красной дорожке в Париже, упала в тот момент, когда на саммит прибыл Владимир Зеленский.

Об этом пишет РИА Новости.

Табличка шириной в несколько метров с громким стуком упала в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль, из которого вышел Зеленский.

Позже знак поставили на место, однако через несколько минут снова убрали для фотографирования участников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет очень внимательно следить за информацией, поступающей со встречи «коалиции желающих».

Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны.