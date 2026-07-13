Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Politico призвал европейские страны занять жёсткую, бескомпромиссную позицию в отношениях с Россией.

По его мнению, в основе этой линии должны лежать усиление давления, отказ от уступок и ведение переговоров исключительно с опорой на силовой ресурс.

Это заявление прозвучало на фоне последовательной критики Москвой западного подхода к диалогу по Украине. Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Россия больше не питает иллюзий относительно желания Запада вести содержательные переговоры, и указал на переход западных партнёров к открытым ультимативным требованиям.

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При этом в Москве неоднократно подчёркивали готовность к диалогу с европейскими столицами. Как заявлял президент Владимир Путин, Россия открыта для контактов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал ошибочность убеждения европейцев в том, что разговор с Россией возможен лишь с позиции силы.