Курс Вашингтона в отношении Москвы не претерпит серьезных изменений после смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), при этом его радикальные санкционные инициативы против РФ вряд ли будут утверждены Белым домом. Такой прогноз в разговоре с Рамблером озвучил политолог-американист Борис Межуев, оценивая последствия скоропостижной кончины американского законодателя.

Сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни», причиной которой, по предварительным данным телеканала NBC, мог стать сердечный приступ. Официального подтверждения медицинского заключения пока не поступало, однако Федеральное бюро расследований (ФБР) уже задействовало все необходимые ресурсы для проверки обстоятельств случившегося, о чем публично заявил директор ведомства Кэш Патель. Кончина законодателя произошла всего через день после того, как он объявил о согласовании с Белым домом жесткого законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для стран, импортирующих российские энергоносители и сырье.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли уход сенатора на стратегию Вашингтона на российском направлении, специалист призвал не преувеличивать личную роль покойного в формировании американского курса.

Я не думаю, что смерть сенатора сыграет хоть какую-то важную, значительную роль в трансформации политики Дональда Трампа. Безусловно, Грэм имел тесный личный контакт с президентом, они вместе играли в гольф, и между ними существовала определенная связка. Но в политике функция всегда более значима, чем личность. "Свято место пусто не бывает": вокруг Трампа обязательно появится новая фигура, которая займет эту нишу и станет в полной мере отражать позиции проукраинского лобби — например, более молодой лоялист вроде Тома Коттона. Что касается его таинственного законопроекта о 500-процентных пошлинах против покупателей российской нефти, то тот факт, что он разрабатывался долгое время, но так и не был поставлен на голосование, свидетельствует о том, что сама администрация Трампа считает его просто вредным. Несмотря на попытки соавторов продавить инициативу "в память о покойном", этот закон всё-таки не будет принят. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Эксперт подчеркнул, что фигура Грэма традиционно воспринималась в России в крайне негативном ключе из-за его радикальной риторики, что во многом объясняет всплеск конспирологических версий в медиаполе.

«В России эта фигура вызывала наибольшее омерзение и ненависть из-за его циничных заявлений о русских и о России. Мы все это видели по телевизору, поэтому едва ли кто-то у нас всплакнул. Однако сам факт его неожиданной смерти порождает массу трактовок. В публичном пространстве всегда существует подсознательный страх перед возможностями спецслужб, подогретый кинематографом, где описываются способы спровоцировать у человека тромб или инфаркт без явных следов яда. Масла в огонь подливает то, что сенатор только что вернулся из поездки в весьма "токсичный" регион, а сама его смерть совпала со слухами о готовящемся покушении Ирана на Трампа. Возникает огромный соблазн использовать этот инцидент для дальнейшей эскалации против объектов его ненависти».

Говоря о перспективах начатого ФБР расследования, политолог выразил мнение, что Трамп приложит все усилия, чтобы избежать громких обвинений.

«Пока официальные лица говорят о естественных причинах, хотя полностью исключать сценарий провокации — так называемой "ритуальной жертвы" со стороны сил, заинтересованных в раскрутке сюжета с отравлением, — нельзя. Следы отравления в крови Грэма общественное мнение тут же раскрутило бы ради удара по его политическим противникам. Однако лично Трамп абсолютно не заинтересован в том, чтобы ФБР сейчас что-то нашло, ему и так хватает системных проблем. Если ведомство объявит о наличии в крови сенатора опасных веществ, вызвавших инфаркт, Трамп окажется в крайне сложном положении. Пресса мгновенно назначит виновного, ему придется делать радикальные выводы, особенно если следы приведут к какой-то из условно "дружественных" стран. Белый дом постарается не раздувать это дело, хотя меры собственной безопасности Трамп с этого момента наверняка усилит».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, как вызвал гнев сенатора Грэма из-за финансирования еврейского государства.