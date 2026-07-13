Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад «недостаточно усердно» работал над «десоветизацией» России после распада Советского Союза, что позволило старой имперской идеологии вернуться при Владимире Путине. Интервью политика опубликовала итальянская газета Il Messaggero.

Сикорский отметил, что в 1990-е годы, при Борисе Ельцине, казалось, что Россия движется к демократии. Однако, по его словам, с приходом Путина постепенно вернулись как царская, так и советская имперские идеологии. Министр подчеркнул, что Запад упустил возможность провести глубокую трансформацию российского государства.

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Политик также заявил, что Польша воспринимает «российскую угрозу» всерьёз, но ожидает от Москвы «в лучшем случае» лишь провокаций, а не полномасштабного нападения. Он добавил, что Варшава готова к обороне, но паники в стране нет.

Высказывания Сикорского прозвучали на фоне дискуссий о будущем отношений России и Запада. В Польше традиционно занимают жёсткую позицию по вопросам безопасности и исторической политики.

Тема «десоветизации» России неоднократно поднималась в польском политическом дискурсе. Заявления Сикорского отражают официальную позицию Варшавы. В Москве подобные высказывания назвали «русофобскими». Польские власти уже критиковали Запад за недостаточную поддержку демократических процессов в РФ. Эксперты считают, что риторика Сикорского усилит напряжённость в отношениях. Варшава продолжает укреплять оборону и сотрудничество с НАТО.