Кандидат в мэры Кракова выбросила в мусорку портрет Зеленского в образе Гитлера

Кандидат в мэры Кракова и популярная польская блогер Марианна Шрайбер демонстративно выбросила в мусорку портрет Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера.

Свою акцию Шрайбер опубликовала в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

"Бандеровцы - это не герои, это стыд человеческого рода. К сожалению, даже спустя столько лет мы не дождались извинений. Даже наоборот - все еще есть люди, которые делают из них героев в своей стране", - произносит активистка на видео, держа в руках портрет Зеленского в образе Гитлера. "Когда-то мы говорили, что немцы больше не будут плевать нам в лицо. Теперь это делают бандеровцы. <...> Место людей, которые прославляют преступников, находится на помойке истории", - подчеркнула Шрайбер, после этих слов она скомкала портрет и выкинула его на свалку со строительным мусором.

Свою акцию она приурочила ко дню памяти жертв Волынской резни.

В 2026 году поминовение жертв Волынской резни в Польше проходит на фоне эскалации напряженности между Варшавой и Киевом. Ее вызвал ряд шагов украинского руководства по прославлению бандеровцев, в том числе решение Владимира Зеленского присудить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из формирований ВСУ.

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.