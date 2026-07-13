Обзор иноСМИ: плата ЕС за отказ от зависимости и мрачное будущее НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Подсчитана плата США и Европы за отказ от Китая

Подсчеты консалтинговой компании EY-Parthenon свидетельствуют о том, что США и европейским странам придется потратить $23,6 трлн в течение ближайших 25 лет, чтобы сократить экономическую зависимость от Китая. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы создать новые производственные и логистические цепочки, исследовательские центры, производственные площадки, а также заменить китайское программное обеспечение, ЕС придется потратить $9,1 трлн. США же на эти цели потребуются инвестиции в размере $13,7 трлн, а Великобритании - $800 млрд. Аналитики считают, что локализация цепочек поставок без того, чтобы перекладывать огромные траты на налогоплательщиков, станет «одним из сложнейших вызовов для бизнеса и правительств».

НАТО предрекли «мрачное будущее»

Прошедший в Анкаре саммит НАТО, а также продолжающиеся нападки президента США Дональда Трампа на европейских союзников, говорят о том, что альянс ожидает «мрачное будущее», если Европа не сможет усилиться и перестать унижаться перед американцами. К такому выводу пришла испанская газета El Pais.

По мнению издания, на саммите в Турции «царила атмосфера взаимного недоверия». Трамп повторил свои притязания на Гренландию, а альянс, по сути, «превратился в главный козырь США и в средство держать Европу в подчинении. «Нельзя игнорировать тревожное настоящее и черное будущее НАТО и ЕС (…) Однако стратегическая независимость - это гораздо больше, чем просто военная оборона, поэтому необходимо срочно остановить дальнейшее ослабление демократических систем в европейских странах и идеи государства всеобщего благосостояния, ведь это может привести к внутреннему коллапсу», - отмечается в статье.

Национальный праздник Франции станет демонстрацией поддержки Украины

Главный национальный праздник Франции - День взятия Бастилии, отмечающийся 14 июля, в этом году станет еще и политическим жестом в поддержку Украины. Об этом пишет автор французского издания Le Journal du Dimanche Ксения Федорова (Xenia Fedorova).

По данным обозревателя, решение президента Эммануэля Макрона продемонстрировать свой политический выбор посредством национального праздника возмущает многих французских военных, особенно отставных офицеров. «Проблема не в сочувствии к украинцам. Проблема в том, что национальный праздник Франции используют для нормализации идеи: Франция теперь связана с военной судьбой Киева (…) Вопрос прост: как далеко она зайдет в этом конфликте?» - подчеркивается в статье.

Как американская нефтяная промышленность зарабатывает на войне с Ираном?

Американские нефтяные концерны только выиграли от новой эскалации конфликта США и Ирана. Ожидается, что благодаря войне они получат рекордные прибыли, однако реальную цену за это заплатят потребители на заправочных станциях, констатировало немецкое издание Berliner Zeitung.

Данные американского автоклуба AAA свидетельствуют о том, что средняя цена галлона бензина в США выросла почти на четверть, а дизельное топливо подорожало примерно на 30%. При этом ожидается, что чистая прибыль ExxonMobil во втором квартале составит 15 миллиардов долларов, Chevron - 9,7 миллиарда, а компания Marathon должна показать лучший результат с 2022 года. Несмотря на то, что для президента США Дональда Трампа рекордные прибыли нефтяной отрасли становятся политическим риском в преддверии выборов в Конгресс, «никаких признаков ослабления напряженности не видно», констатировали журналисты.

Посредники провели новую серию переговоров с США и Ираном

Представители стран-посредников Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели новую серию переговоров с США и Ираном, чтобы попытаться добиться деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Axios.

По данным одного из осведомленных источников издания, предпринимаются значительные дипломатические усилия, чтобы сначала договориться о деэскалации, а затем «назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами» для обсуждения условий урегулирования конфликта между США и Ираном.