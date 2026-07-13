Французские власти объявили о намерении вызвать российского посла Алексея Мешкова в Министерство иностранных дел Франции для объяснений в связи с недавней серией кибератак, затронувших ряд европейских стран.

Как заявил в понедельник, 13 июля, в эфире телеканала BFM TV глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро, посол будет приглашен в ближайшие дни, а также будут введены санкции в отношении девяти физических лиц и четырех компаний, которые, по мнению Парижа, несут ответственность за проведение этой киберкампании. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности европейских стран по поводу участившихся хакерских атак, которые, как подозревают западные спецслужбы, могут быть организованы при поддержке российских государственных структур, хотя Москва категорически отрицает свою причастность к этим инцидентам.

Министр Барро подчеркнул, что Франция стала одной из десяти европейских стран, которые в последнее время подверглись массированным кибератакам. Целями злоумышленников, по его словам, стали не только частные компании, но и правительственные учреждения, включая министерства, что свидетельствует о системном характере угрозы, направленной на подрыв информационной безопасности и государственных институтов.

Глава МИД Франции уточнил, что целью хакеров был саботаж и шпионаж, а не просто финансовое мошенничество или хищение данных, что делает эти атаки частью более широкой гибридной войны, направленной на дестабилизацию европейских стран.