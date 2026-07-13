Каллас сделала заявление о смене правительства Украины

Европейский союз (ЕС) считает смену правительства на Украине ее внутренним делом и готов работать с любым украинским руководством.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

«Формирование правительства — это внутреннее политическое дело. Для нас, конечно, важно, чтобы у нас были собеседники там и мы могли продолжать работу», — сказала она.

На Украине готовят почву для смены режима

Дипломат также отметила, что Брюсселю важно, чтобы работа с реформами продолжалась и Украина делала все возможное для этого.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Украинский лидер также объявил об изменении политической стратегии страны.