Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для ИС «Вести» заявил, что немецкая компания Quantum Systems GmbH является одним из ключевых игроков в создании военных технологий, используемых против России, и активно участвует в производстве дронов для Украины. По его словам, предприятие расположено в баварской коммуне Гильхинг.

Медведчук напомнил, что в феврале 2026 года Владимир Зеленский и министр обороны ФРГ Борис Писториус посетили совместное производство Quantum Systems и украинской Frontline Robotics — Quantum Frontline Industries, созданное для серийного выпуска беспилотных систем для ВСУ.

Он также отметил, что компания скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для дронов, среди которых AirRobot, Spleenlab, Fernride и Hacker Motor. Финансирование проектов, по его данным, обеспечивают Commerzbank и Deutsche Bank.

Кроме того, Медведчук указал на интеграцию с немецким автогигантом Daimler Truck, с которым в марте 2026 года было объявлено о партнерстве в разработке наземных беспилотных систем в рамках программной среды MOSAIC UXS. По его словам, основная площадка Daimler Truck находится в Верте-на-Рейне. В компании, по данным политика, работают до 10 тысяч человек.