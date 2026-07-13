Стало известно, когда будет назначен новый премьер Украины

Отставка действующего премьер-министра Украины Юлии Свириденко ориентировочно пройдет во вторник, 14 июля, назначение нового премьера - в среду.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Во вторник будет увольнение [Юлии] Свириденко, и на этом все. <…> В среду будет внесена кандидатура нового премьер-министра и, соответственно, новый список кабинета министров", - сказал депутат в эфире своего YouTube-канала.

Зачем Зеленский меняет правительство Украины

Согласно действующему законодательству Украины, Юлия Свириденко должна подать заявление об увольнение на рассмотрение в Верховную раду, так как только парламент может принять решение о ее отставке. Свириденко заявление пока не написала. Кандидатуру нового премьера должна предложить парламентская коалиция или партия большинства на рассмотрение Владимиру Зеленскому, после чего он выносит ее на голосование в Верховную раду.

Однако, в июле 2025 года Зеленский в обход парламента напрямую предложил Свириденко занять пост премьер-министра Украины. В итоге Рада проголосовала за ее назначение 17 июля. Свириденко сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, который впоследствии стал первым вице-премьером - министром энергетики.